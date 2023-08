Trump gør nyt forsøg på at sagsøge klummeskribent

Donald Trump holder fast i, at skribenten E. Jean Carroll har ærekrænket ham til trods for, at en dommer mandag afviste hans søgsmål mod skribenten.

Ekspræsidenten har torsdag appelleret afvisningen.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Trump havde lagt sag an mod Carroll for ærekrænkelse for en bemærkning, som hun kom med i et interview med CNN.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han mener, at hun har rettet en falsk anklage mod ham, efter at et nævningeting i maj afgjorde, at han havde begået et seksuelt overgreb mod hende.

Efter dommen sagde hun til CNN, at Trump havde voldtaget hende, selv om nævningetinget kun fandt, at han havde begået seksuelt overgreb mod hende.

Men dommer Lewis Kaplan afviste mandag Trumps søgsmål, fordi Carrolls udtalelser i det "væsentligste" var sande. Og fordi Trump ikke havde formået at vise, at Carroll kom med udtalelserne med ond hensigt.

Trumps søgsmål blev indgivet ved en føderal domstol på Manhattan, efter at en domstol i maj afgjorde, at Trump havde begået seksuelt overgreb og ærekrænkelse mod Carroll, der er en tidligere klummeskribent for Elle Magazine.

Trump, der forsøger at blive Republikanernes kandidat til præsidentvalget i USA næste år, har afvist, at han har voldtaget Carroll.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ud over torsdag at have appelleret afvisningen af søgsmålet, har Trump også tidligere anket dommen fra maj, hvor det blev afgjort, at han skulle betale fem millioner dollar i erstatning til hende.

Det svarer til omkring 34 millioner kroner.

Carroll har sagt, at Trump voldtog hende i et prøverum i et stormagasin i New York i midten af 1990'erne og efterfølgende smadrede hendes omdømme ved at kalde hende en løgner, da hun talte offentligt om sin oplevelse i 2019.

/ritzau/