Trump håber koreansk møde vil komme menneskeheden til gavn

Der lyder imødekommende toner fra Trump over for Nordkorea, efter de to parter har truet med krig.

Præsident Donald Trump antyder, at han vil være klar til at tale med Nordkoreas leder, Kim Jong-un, som han tidligere har kaldt "raketmanden".

Det skriver AP.

Han siger til journalister, at han håber, der kan komme noget godt ud af de kommende forhandlinger mellem Nord- og Sydkorea.

Trump fortæller på præsidentens landsted Camp David, at han "altid tror på forhandlinger".

Nord- og Sydkorea er blevet enige om at diskutere et samarbejde om de kommende vinterolympiske lege i Sydkorea i næste måned.

Mødet mellem de to lande indledes tirsdag.

Trump kalder det en "flot start".

- Hvis der kan komme noget ud af de forhandlinger, så vil det være en stor ting for menneskeheden, siger han.

Nordkoreas fortsatte raketaffyringer og atomprøvesprængninger har fået USA til at gå i spidsen for at skærpe FN's sanktioner over for det stalinistiske regime.

Kim har undervejs truet med at angribe USA med atomvåben.

Det har fået den amerikanske præsident til at true med at angribe Nordkorea.

Trump siger om Kim, at han "ved, jeg ikke rokker mig, ikke så meget som en lille smule, ikke engang én procent".

/ritzau/