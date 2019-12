Trump: Handelsaftale med Kina bliver snart underskrevet

Der er sket et gennembrud i forhandlingerne, der skal afslutte langvarig handelskonflikt, siger Donald Trump.

USA's præsident, Donald Trump, siger, at USA og Kina "meget snart" underskriver første fase af en handelsaftale.

- Vi har netop opnået et gennembrud i forhold til handelsaftalen, og vi vil underskrive den meget snart, siger Trump under et arrangement i Florida.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Handelsaftalen skal afslutte den 18 måneder lange handelskonflikt mellem de to økonomiske stormagter.

I sidste uge lød det således også fra USA's handelsrepræsentant, at der blot manglede småjusteringer af første fase af handelsaftalen, før den kunne blive underskrevet.

/ritzau/