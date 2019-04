Trump: Handelsforhandlinger med Kina er snart ved vejs ende

Der er stadig et stykke vej tilbage, men det er ikke meget, siger Donald Trump om forhandlinger med Kina.

USA og Kina er ved at "afrunde" de langvarige forhandlinger om en handelsaftale mellem de to lande.

Det siger USA's præsident, Donald Trump, fra Det Hvide Hus efter et møde med Kinas vicepremierminister, Liu He, i den amerikanske forbundshovedstad, Washington D.C.

Det skriver nyhedsbureauet AP sent torsdag aften dansk tid.

- Vi er ved at afrunde forhandlingerne. Vi må se, hvad der sker. Vi har stadig et stykke vej tilbage, men det er ikke meget, siger præsidenten.

Den kinesiske vicepremierminister er enig.

Til den fremmødte presse i Det Ovale Værelse siger han, at de "store fremskridt" skyldes Trumps "direkte indblanding".

Kina og USA arbejder blandt andet på at finde aftaler, der kan tilfredsstille Donald Trump. Præsidenten siger, at amerikanske virksomheder i årevis er blevet behandlet uretfærdigt af Kina.

Forhandlingerne skal tage luften ud af den såkaldte handelskrig mellem klodens to største økonomier, der koster dyrt i form af straftold.

Handelskrigen startede i marts sidste år, da Donald Trump meddelte, at han forberedte en pakke med told og afgifter på kinesiske varer for i alt 60 milliarder dollar.

Det fik Kina til at svare igen ved at lægge told på 128 amerikanske varekategorier, hvilket siden er eskaleret i en sådan grad, at flere økonomer har udtalt frygt for konsekvenserne for den globale økonomi.

For at forhandle en aftale på plads har repræsentanter fra begge lande flere gange været til møder i henholdsvis Kinas hovedstad, Beijing, og Washington.

Det er dog ikke første gang, at de to parter melder om fremskridt i forhandlingerne eller roser hinandens arbejdsindsats.

Tidligere har Trump udtalt, at Kina har været "meget ansvarlig og meget fornuftig" i forhandlingerne.

Derudover er deadline for en aftale blevet rykket flere gange.

/ritzau/