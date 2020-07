Trump håner Portlands borgmester for at blive gasset

Portlands borgmester blev gasset af føderale tropper under en demonstration. Ynkeligt, mener Donald Trump.

Præsident Donald Trump kalder Portlands borgmester, Ted Wheeler, for "ynkelig", efter at politikeren blev gasset af føderale tropper. Det skete, mens Wheeler stod blandt en gruppe demonstranter ude foran en retsbygning.

- Han gjorde sig selv til grin. Han ville være blandt folket, så han gik ind blandt mængden, og de overrumplede ham, siger Trump i et interview med den konservative talkshow-vært Sean Hannity på Fox News.

- Det var enden på ham. Så det var temmelig ynkeligt.

Demonstranter i Portland har jævnligt demonstreret, siden en sort, ubevæbnet mand ved navn George Floyd døde i forbindelse med en brutal anholdelse i Minneapolis 25. maj.

For at holde styr på demonstranterne har Donald Trump sendt føderale tropper til Portland. En handling, som demokraten Ted Wheeler har beskrevet som en "besættelse i strid med forfatningen".

Føderale betjente blev således for godt to uger siden sendt til Portland, hvor det har vakt vrede blandt såvel politikere som aktivister, at betjentene har kørt rundt i civile køretøjer og anholdt demonstranter.

Videoer på sociale medier viser føderale tropper i camouflagetøj uden synligt id anholde demonstranter uden en forklaring.

/ritzau/dpa