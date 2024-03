Trump har få timer tilbage til at stille med milliardkaution

Deadline nærmer sig for USA's tidligere præsident Donald Trump, som senest mandag skal stille en kaution på 454 millioner dollar, hvis ikke delstaten New York skal gøre indhug i hans beholdning af ejendomme.

Trump lægger mandag ikke skjul på, at han er utilfreds med kravet om beløbet, skriver nyhedsbureauet Reuters.

På det sociale medie Truth Social skriver Trump, at beløbet, der svarer til 3,13 milliarder kroner, er "bedragerisk".

- Det burde være nul (dollar, red.), jeg har ikke gjort noget forkert, skriver den tidligere amerikanske præsident.

Artiklen fortsætter under annoncen

Baggrunden er, at Trump i midten af februar i en civil sag anlagt af delstaten New York blev dømt til at betale i alt 464 millioner dollar for at have oppustet værdien af sin familievirksomhed, Trump Organization.

Den sag ankede han. Men inden ankesagen kan begynde, skal Donald Trump sikre et tilsvarende beløb. Hvis ikke han selv kan betale beløbet, skal han finde nogen, der kan stille kaution for ham.

Og hvis ikke dét lykkes, ventes en del af hans ejendomme at blive inddraget af delstaten New York.

18. marts kom det frem, at mindst 30 forsikringsselskaber havde afvist at stille sikkerhed for beløbet.

Fredag valgte Trumps kampagnestab så at opfordre til, at en million af Trumps støtter sender donationer, der kan hjælpe med at dække kravet.

/ritzau/