Trump smider mundbindet: Jeg har det fantastisk

USA's præsident holder valgmøde i Det Hvide Hus. Det er hans første valgmøde, siden han forlod hospitalet.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, holder lørdag aften valgmøde i Det Hvide Hus.

Præsidenten har talt til adskillige hundrede tilhængere, der var samlet på plænen ved Det Hvide Hus.

Da han kom frem på balkonen, bar han mundbind, som han så tog af, da han skulle tale.

- Jeg har det fantastisk, lød det fra præsidenten.

- I skal vide, at vor nation vil besejre denne forfærdelige Kina-virus.

Hans tilhængere på plænen jublede. De fleste bar mundbind, men det var så som så med coronaafstand.

- Den vil forsvinde, den forsvinder, sagde Trump om virusset.

Det var ellers ventet, at arrangementet først skulle finde sted lørdag aften lokal tid, men det blev altså holdt i fuldt dagslys, mens det var eftermiddag i Washington D.C.

Det var hans første vælgermøde, efter at han i mandags blev udskrevet fra hospitalet, hvor han blev behandlet for covid-19.

Der er ingen officielle oplysninger om, hvorvidt præsidenten nu er testet negativ for smitten.

Trump står midt i en valgkamp op til præsidentvalget den 3. november. Han har været meget opsat på at komme i valgkamp igen trods sin sygdom.

Tidligere lørdag sagde hans valgkampagne, at Trump mandag kommer til Florida, hvor han vil holde et af sine store vælgermøder.

Dagen efter drager han til svingstaten Pennsylvania for at holde endnu et valgmøde.

Onsdag ventes præsidenten at tage til Iowa.

Trump, der blev testet positiv for covid-19 2. oktober, siger, at han ikke har symptomer.

Der er lørdag aften dansk tid ingen officielle meldinger om, at han ikke længere er smittet.

Joe Biden, den demokratiske udfordrer til præsidentembedet, ventes natten til søndag dansk tid til Erie i Pennsylvania for at føre valgkamp.

Han er kritisk over for Trumps planer om at genoptage sin valgkamp med store vælgermøder.

- Held og lykke. Jeg ville ikke komme, medmindre jeg har et mundbind og kan holde afstand, sagde han tidligere lørdag i Nevada.

En kilde tæt på arrangementerne bag Trumps møder siger til Reuters, at ved vælgermødet i Florida får alle deltagere på forhånd taget deres temperatur, og de opfordres til at bære mundbind og holde afstand.

Der vil være adgang til håndsprit.

/ritzau/AFP