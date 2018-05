Trump hylder besætning på fly med eksploderet motor

Besætningen og flere passagerer på fly, hvor en motor eksploderede under flyvningen, på besøg i Det Hvide Hus.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, havde de store ord med sig, da han tirsdag aften dansk tid tog imod besætningen og flere passagerer på Southwest Airlines-maskinen, der havde en meget dramatisk flyvning i april.

Trump sagde til sine gæster, at de udviste "stor karakter", "enormt mod" og "alle taler om det", som præsidenten oplyste dem om.

Der var fem besætningsmedlemmer og fem passagerer på besøg i Det Hvide Hus for at blive hyldet for deres indsats, da det den 17. april gik galt i 30.000 fods højde under en flyvning mellem New York og Dallas.

Da eksploderede en motor, og flyet - en Boeing 737 - måtte nødlande i Philadelphia.

Men der var store problemer, for eksplosionen fra motoren sendte småstumper mod flyet. Et eller andet ramte et vindue, der gik i stykker, og en kvindelig passager blev delvist suget ud af maskinen.

Hun mistede livet.

Men piloten gjort "et utroligt job" ved at lande flyet, sagde præsident Trump.

Han tilføjede, at "vore hjerter er knuste" på grund af passageren, der døde.

/ritzau/AP