Trump i Georgia før vigtige senatsvalg: Også her vil de svindle

Senatsvalg i Georgia er ifølge Trump de "vigtigste i USA's historie". Samtidig gentager han påstand om sejr.

Påstande om valgsvindel og advarsler mod Demokraternes "kommunisme" er blandt emnerne ved Trumps første vælgermøde siden nederlaget ved præsidentvalget.

Lørdag lokal tid er Trump taget til Georgia, hvor to senatsvalg 5. januar kommer til at blive altafgørende for flertallet i det vigtige kammer - og dermed Joe Bidens handlerum, når han tager over som præsident.

Formålet med vælgermødet er at støtte de to republikanske kandidater i delstaten, siger Trump.

- Vi er her for at sikre, at David Perdue og Kelly Loeffler - to personer, som jeg kender rigtig godt, og som har vundet anerkendelse i Washington og mere end det - vinder den måske vigtigste valgrunde til Kongressen i USA's historie, siger han.

Trump fortsætter med at sige, at en "enkelt delstat måske aldrig før været så fremtrædende" i den nationale politiske debat.

Han opfordrer alle til at gå ud at stemme på de to republikanere, som skal forsøge at få flere stemmer end demokratiske Jon Ossoff og Raphael Warnock.

Trump kalder Ossoff og Warnock de to "mest ekstreme venstreorienterede liberale i dette lands historie".

- Det her handler om kontrollen i Senatet, og det betyder i virkeligheden kontrollen over det her land, siger Trump.

Efter at have talt for de to republikanske kandidater vender Trump hurtigt tilbage til påstande om svindel ved præsidentvalget 3. november, som han har gentaget den seneste måned.

- De snød og svindlede ved dette præsidentvalg, men vi kommer stadig til at vinde det. Og de kommer også til at forsøge at svindle ved det her valg, siger Trump.

Imens råber publikum i lufthavnen i Valdosta blandt andet "Vi elsker dig!" og "Fire år mere!".

Vinder Demokraterne begge senatsvalg i Georgia, har hvert parti 50 senatorer, og den kommende vicepræsident, demokratiske Kamala Harris, udgør den afgørende stemme.

Vinder Republikanerne blot et af valgene, er flertallet i Senatet deres.

Trump har gentagne gange påstået, at præsidentvalget er blevet stjålet fra ham. Han har lagt mange sager an uden at kunne bevise, at der har været udbredt valgsvindel. Langt størstedelen af sagerne er blevet afvist.

Tidligere lørdag forsøgte Trump ifølge flere medier at presse Georgias guvernør til et ekstraordinært møde i delstatens lovgivende forsamling med det formål at omgøre valgresultatet.

/ritzau/