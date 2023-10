Trump i retten: Dette er en fortsættelse af heksejagten

USA's tidligere præsident Donald Trump betegner den retssag mod ham, der mandag gik i gang i New York, som "snyd og bedrag", og dommeren som "en useriøs dommer".

- Dette er en fortsættelse af den største heksejagt nogensinde, siger Trump mandag eftermiddag dansk tid ved ankomsten til retten på Manhattan i New York.

Han tilføjer på direkte tv, at han mener, at retssagen mod ham - som han betegner som et "horrorshow" - "ganske enkelt handler om indblanding i valg".

På nuværende tidspunkt viser meningsmålinger, at Trump er storfavorit til at blive Republikanernes præsidentkandidat ved valget i 2024.

I sagen har en domstol på forhånd slået fast, at Trump i en årrække overdrev størrelsen på sin personlige formue.

I ekspræsidentens familieforetagende, Trump Organization, blev værdien af ejendomme og andet pustet kunstigt op for at sikre bedre lånevilkår.

Sammen med sine sønner Eric og Don Jr. og andre i Trump Organization er Trump anklaget for i årevis at have løjet over for skattemyndighederne, långivere og banker om størrelsen på sin formue.

- Der var ingen ofre. Bankerne klarede sig godt, sagde Trump blandt andet i en længere svada, da han ankom til retten og blev mødt af et stort presseopbud.

- Vi har en god virksomhed. Jeg opbyggede en god virksomhed. Mine regnskaber er fænomenale, lød det videre fra ekspræsidenten, der afviser at have gjort noget forkert.

New Yorks justitsminister, Latitia James, kræver 250 millioner dollar - over 1,7 milliarder kroner - i bøder.

Hun vil også have et forbud mod, at Trump og hans to sønner igen kan drive virksomhed i delstaten New York.

- Min besked er enkel: Uanset hvor magtfuld du er, og uanset hvor mange penge du har, er ingen hævet over loven, siger Latitia James, der ankom til retten kort før Trump.

Der er tale om et civilt søgsmål, og derfor var det ikke et krav, at Trump mødte frem i retten. Men han havde på forhånd sagt, at han ville komme for at "rense sit navn".

Retssagen i New York er langt fra den eneste, der venter Trump.

Den 4. marts skal han for en dommer i Washington D.C., hvor han er anklaget for at have forsøgt at omgøre resultatet af præsidentvalget i 2020.

Dernæst skal han tilbage til New York, hvor han er anklaget i en anden sag om betaling til pornoskuespilleren Stormy Daniels.

Siden er han anklaget i endnu en sag i Florida, der handler om hans håndtering af hemmeligstemplede dokumenter.

Og endelig skal han for retten i Georgia, hvor anklagemyndigheden siger, at Trump på ulovlig vis forsøgte at få omgjort resultatet af præsidentvalget i delstaten i november 2020.

