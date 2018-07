Trump indleder britisk besøg med at tale om brexit-uro

Planlagte protester får politiet til at højne sikkerheden i London, hvor Trump er ankommet på officielt visit.

Der er varslet store protester i den britiske hovedstad, London, hvor den amerikanske præsident, Donald Trump, torsdag ved 15-tiden landede om bord på Air Force One.

Trump kommer direkte fra Nato-topmødet i Bruxelles, hvor han såede tvivl om premierminister Theresa Mays brexit-strategi.

- Folket stemte for et brud (mellem EU og Storbritannien, red.), siger Trump.

- Så jeg forestiller mig, at det er, hvad de vil gøre, men måske vil de tage en lidt anden rute. Jeg ved ikke, om det er, hvad de stemte for, tilføjer han.

Forelagt Trumps kommentar svarer May fra topmødet i Bruxelles:

- Det vi gør, er at levere det, briterne stemte for. Det er det, der ligger i vores forslag.

Forud for ankomsten til London betegnede Trump Storbritannien som "et brændpunkt lige nu med masser af fratrædelser".

Mandag trådte både den britiske udenrigsminister, Boris Johnson, og brexitminister David Davis tilbage på grund af uenighed med Mays kurs.

Præsidenten kommenterede også de planlagte protester, der har fået britisk politi til at højne sikkerheden i hovedstaden.

- Jeg tror, at det kommer til at gå godt. Jeg er meget vellidt i Storbritannien. Jeg tror, at de er enige med mig om indvandring, sagde Trump inden afrejsen fra Bruxelles.

En meningsmåling foretaget af YouGov forud for besøget viser, at 77 procent af briterne har et negativt syn på Trump.

63 procent af de adspurgte svarer ja til, at Trump er racist, og 74 procent er enige i, at han er sexist.

Halvdelen (50 procent) af de adspurgte siger, at besøget slet ikke burde finde sted.

Det er Trumps første officielle besøg i Storbritannien.

Ud over at mødes med May skal præsidenten også drikke te med dronning Elizabeth II og tilbringe en privat weekend i Skotland, hvor han ejer to golf-feriesteder.

/ritzau/AFP