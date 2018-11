Trump inviterer Demokraterne til samarbejde

USA's præsident siger, at han gerne samarbejder, men advarer demokrater mod at granske ham og regeringen.

Præsident Donald Trump inviterer Demokraterne til at samarbejde om infrastruktur, handel og medicinpriser i den kommende kongres.

Trump anerkender, at Demokraternes leder i Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, har fået udrettet meget ved at vinde flertallet i forsamlingen ved midtvejsvalget tirsdag.

På et pressemøde i Det Hvide Hus inviterer han hende og Demokraterne til at samarbejde i den nye kongres.

Men han advarer samtidig Demokraterne mod at bruge de næste to år i Repræsentanternes Hus på høringer og efterforskning af ham og hans regering.

- Jeg kunne fyre dem, siger han om Robert Mueller og de folk, der efterforsker, om hans valgkampagne ulovligt samarbejdede med Rusland i valgåret 2016. Men han siger, at han ikke lige nu har sådanne planer.

- Der var intet aftalt spil, konstaterer han i forhold til Rusland.

Demokraterne overtog ved valget republikanernes flertal i Repræsentanternes Hus, mens republikanerne udbyggede deres flertal i Senatet.

Trump siger, at han "trodsede historien", og han mener, at det var hans skyld, at republikanerne vandt flere pladser i Senatet ved midtvejsvalget.

Dette er den største gevinst i Senatet ved et midtvejsvalg siden præsident John F. Kennedy i 1962, konstaterer han.

/ritzau/