National sikkerhedsrådgiver siger, Trump og Putin skal mødes i Washington. Inden da har de kort møde i Paris.

Præsident Donald Trump har inviteret Ruslands præsident, Vladimir Putin, til Washington, oplyser USA's nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton.

Trump vil også have et kort møde med Putin i Paris 11. november, fortæller Bolton på et pressemøde i Georgiens hovedstad, Tbilisi.

/ritzau/Reuters