Trump: Jeg har hørt at jeg bliver tiltalt tirsdag aften

USA's kontroversielle ekspræsident Donald Trump skriver tirsdag aften på det sociale medie Truth Social, at han har hørt, at der tirsdag klokken 23.00 dansk tid vil blive rejst tiltale mod ham.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Jeg har hørt, at den sindssyge Jack Smith - for at blande sig i præsidentvalget 2024 - kommer til at rejse endnu en forloren tiltale mod jeres yndlingspræsident, mig, klokken 23.00, skriver Trump.

Jack Smith er en særligt udpeget anklager, som leder efterforskningen af Donald Trump.

Det drejer sig om en række måder, som det mistænkes, at Trump har forsøgt at omgøre valgresultatet fra præsidentvalget i 2020, hvor den republikanske rigmand led nederlag til demokraten Joe Biden.

Jack Smith efterforsker blandt andet Donald Trump for hans rolle i stormløbet på Kongressen 6. januar 2021.

Også Trumps udtalelser om valgsvindel ved elektroniske stemmebokse er under luppen hos Jack Smith.

Selv mener Trump, at der er tale om politisk forfølgelse af ham.

- Hvorfor gjorde de det ikke for to og et halvt år siden, spørger Trump retorisk på Truth Social.

- Fordi de ville vente, så de kunne lægge det lige midt i min kampagne. Anklagermæssig dårlig opførsel, skriver Trump, som allerede kæmper for at blive Republikanernes præsidentkandidat i 2024.

Ifølge Trump skulle anklagen komme tirsdag klokken 23.00 dansk tid.

Klokken 23.10 er der stadig ikke kommet noget offentligt ud fra anklageren, Jack Smith.

Efterforskningen, som ledes af Smith, ser blandt andet på, om Trump kan gøres ansvarlig for den 6. januar 2021, hvor en vred horde af Trump-tilhængere stormede murene på den amerikanske parlamentsbygning, The Capitol.

Høringer i Jack Smiths udvalg antyder, at anklagen vil gå på, at Trump med sine påstande om valgsvindel og opfordren til at "slås som bare fanden" var den, som opfordrede demonstranterne til at storme bygningen.

Hundredvis kom til skade den dag, og flere døde i forbindelse med stormløbet. Siden er flere blevet dømt for sammensværgelse til at gøre oprør.

Stewart Rhodes, som stod i spidsen for den højreradikale organisation Oath Keepers, blev dømt til 18 års fængsel for sin rolle i stormløbet.

