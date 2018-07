Trump: Jeg har været skrappere mod Rusland end nogen anden

Trump går mandag ind til mødet med Ruslands Vladimir Putin med et samlet Nato i ryggen, siger han og May.

Ingen har ført en så stram kurs over for Rusland som Donald Trump. Det hævder den amerikanske præsident selv tre dage inden sit møde med den russiske præsident, Vladimir Putin.

- Vi har været langt skrappere mod Rusland end nogen anden. Vi har været ekstremt skrappe mod Rusland, siger Trump på en pressekonference med den britiske premierminister, Theresa May.

Trump minder om, at hans regering udviste 60 efterretningsofficerer fra den russiske ambassade i Washington som reaktion på et giftangreb mod en tidligere russisk spion i den engelske by Salisbury.

Rusland har afvist at have spillet nogen rolle i det angreb.

Trump tilføjer, at han ikke mener, at Rusland ville have invaderet den ukrainske halvø Krim, hvis han havde siddet i Det Hvide Hus på det tidspunkt.

- Præsident Obama fejlede slemt, hvad angår Krim. Jeg tror ikke, at han (Putin, red.) ville have gjort det, hvis jeg havde været præsident.

Et særligt undersøgelsesudvalg under ledelse af tidligere FBI-chef Robert Mueller er ved at kortlægge kontakter mellem Rusland og præsidentens valgstab forud for præsidentvalget i USA.

Deres vigtigste opgave er at efterforske, om Trump-kampagnen samarbejdede med Rusland i valgåret 2016.

Præsidenten gentog fredag sin påstand om, at det er "en heksejagt".

Trump mødes mandag med Putin i den finske hovedstad, Helsinki.

Inden mødet har han sagt, at han håber, at han kan etablere en god personlig kontakt til sin russiske modpart. Det vil være "godt for Rusland og godt for alle", siger Trump på fredagens pressemøde.

- Jeg går ikke ind med høje forventninger, men vi kan komme ud med meget overraskende ting.

Trump hævder, at han er godt rustet forud for mødet med Putin. Han går ind til det kort efter et Nato-topmøde, der viste forsvarsalliancen som bedre rustet økonomisk, mere samlet og mere beslutsomt.

Theresa May tilføjer, at det vigtigste er, at Trump går ind til mødet med Putin med Nato og dets 29 medlemslande bag sig.

Trump nævner, at han blandt andet vil drøfte situationen i Syrien og det øvrige Mellemøsten samt Ukraine og spørgsmålet om atomvåben med Putin.

- Det vil være en enorm præstation, hvis vi kan gøre noget ved udbredelsen af atomvåben, siger han.

