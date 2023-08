Trump: Jeg skal nu til Washington for at blive arresteret

Torsdag aften omkring klokken 22 forventes USA's tidligere præsident at møde op i retten i Washington D.C. for formelt at blive tiltalt for at forsøge at omstøde valgnederlaget i 2020.

"Jeg skal nu til Washington D.C. for at blive arresteret for at have udfordret et korrupt, manipuleret og stjålet valg," skriver USA's tidligere præsident Donald Trump på det sociale medie Truth Social i versaler.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

"Det er en stor ære, fordi jeg bliver arresteret for jer. Make America Great Again (Trumps slagord, red.)!!!," fortsætter Trump i opslaget.

Torsdag klokken 19 dansk tid blev han set forlade sin golfklub i New Jersey med kurs mod lufthavnen cirka tre timer inden, han er forventet i retten i Washington.

Det skriver Reuters.

Tirsdag blev USA's tidligere præsident Donald Trump tiltalt for fire nye forhold i den største af sagerne mod ham.

Der er tale om sammensværgelse for at bedrage USA, sammensværgelse for at forhindre officiel proces, hindring og forsøg på obstruktion af en officiel proces samt sammensværgelse mod rettigheder.

Det udspringer af stormen mod Kongressen i Washington D.C. den 6. januar 2021, hvor Donald Trumps rolle undersøges.

I anklageskriftet kommer anklagerne med en lang række tilsyneladende beviser på, at Trump som præsident prøvede at forhindre valgets retmæssige sejrherre, den nuværende demokratiske præsident Joe Biden, fra at indtage Det Hvide Hus efter ham selv.

Det gjorde Trump angiveligt ved blandt andet at fremsætte påstande om vælgersvindel, som han ifølge anklagerne vidste var falske.

Samtidig forsøgte han ifølge anklageskriftet at lægge pres på statslige og delstatslige embedsmænd for at ændre resultatet af valget og til sidst opfordre til stormløbet på Kongressen 6. januar 2021.

