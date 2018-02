Trump: Jeg ville være løbet ind på skole under massakre

Den amerikanske præsident tror, at han ville være løbet ind på skole midt under skoleskyderi.

Havde USA's præsident været lige i nærheden, da en tidligere elev åbnede ild på en skole i Florida 14. februar, ville han været løbet ind på skolen for at stoppe det.

- Jeg tror virkelig, at jeg ville have skyndt mig at løbe derind - også selv om jeg ikke havde et våben, sagde Trump mandag til en gruppe guvernører, som besøgte Det Hvide Hus.

- Og jeg tror, at de fleste i dette værelse, ville have handlet sådan. Men man ved det aldrig, før man har stået over for det, tilføjede han.

Trump har kritiseret den tidligere politimand Scot Peterson, som var på stedet, for ikke at gribe ind. Han har klart antydet, at Peterson agerede som en kujon.

En advokat for Scot Peterson, som er suspenderet fra sit job efter skudmassakren på skolen i Parkland, Florida, siger mandag, at det er forkert, at hans klient handlede uprofessionelt og fejt under angrebet, som kostede 17 mennesker livet.

Advokaten Joseph DiRuzzo, der repræsenterer den 54-årige Scot Peterson, siger, at hans klient ikke gik ind i skolebygningen, fordi det lød som om, at skuddene blev affyret uden for bygningen.

DiRuzzo siger i en erklæring til pressen, at Peterson er overbevist om, at han fulgte alle procedurer, og at beskyldninger, der rettes mod ham, vil blive trukket tilbage.

Peterson indgav i sidste uge sin opsigelse, efter at sheriffen i Broward County, Scott Israel, beskyldte ham for at have svigtet ved ikke at konfrontere gerningsmanden.

Nogle politikere siger, at Israel selv bør gå af, fordi sherifkontoret ikke reagerede på advarsler om, at gerningsmanden Nikolas Cruz var farlig. Der var indtelefoneret over et dusin advarsler.

Fremtrædende politikere i Florida har samtidig kritiseret sheriffen for, at Peterson ikke havde fået den nødvendige træning.

Den 54-årige Peterson, som har 32 års erfaring som politimand, har tidligere fået hæder for altid at tage "initiativ" og håndtere problemer med "sikker dømmekraft".

/ritzau/AP