Trump Jr. skal forklare sig bag lukkede døre i Senatet

Senatorer ventes igen at udspørge præsidentens søn om byggeplaner i Rusland og et møde med en russisk advokat.

Præsident Donald Trumps ældste søn, Donald Trump Jr., skal onsdag mødes bag lukkede døre med Senatets efterretningsudvalg.

Det oplyser to kilder med kendskab til det fortrolige møde.

Efterretningsudvalget har i de seneste to år været i gang med at undersøge russisk indblanding i valgkampen op til præsidentvalget i 2016.

Donald Trump Jr. har tidligere afgivet forklaring for udvalget i december 2017 og er nu blevet indkaldt igen.

Senatorerne har vist fornyet interesse i at høre fra præsidentens søn, efter at Trumps tidligere advokat Michael Cohen afgav forklaring i februar.

Her afslørede Cohen, at han havde briefet Trump Jr. om planerne om at bygge et Trump Tower i den russiske hovedstad, Moskva.

Da Trump Jr. blev afhørt i senatsudvalget i 2017 sagde han, at han kun havde "perifert kendskab" til byggeplanerne. Det modsiges altså af Cohen.

Ud over byggeplanerne i Rusland ventes senatorerne i efterretningsudvalget også at komme ind på en række andre spørgsmål, siger en kilde til nyhedsbureauet Reuters.

Et af de spørgsmål ventes at omhandle et meget omtalt møde i Trump Tower i New York i 2016, hvor Trump Jr. sammen med Donald Trumps svigersøn Jared Kushner og daværende kampagneleder Paul Manafort mødtes med en russisk advokat.

Det skete angiveligt ud fra en formodning om, at advokaten lå inde med skadelige oplysninger om Trumps modkandidat i præsidentvalgkampen, demokraten Hillary Clinton.

