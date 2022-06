Trump kalder høringer om stormløb hån mod retfærdighed

Flere tidligere Trump-rådgivere har sagt, at de sagde til Trump, at hans påstande om valgsvindel var falske.

USA's tidligere præsident Donald Trump kalder høringerne i det kongresudvalg, der efterforsker stormen mod Kongressen 6. januar 2021, for en "hån mod retfærdigheden".

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Mandag fandt den anden høring i udvalget sted, og her sagde William Barr, der var justitsminister under Trump, at Trump var afkoblet fra virkeligheden, hvis han troede på, at der havde fundet omfattende valgsvindel sted.

Flere af Trumps tidligere rådgivere har under høringerne fortalt, at de sagde direkte til Trump, at hans gentagne påstande om valgsvindel var uden hold i virkeligheden.

Artiklen fortsætter under annoncen

Medlemmer af kongresudvalget mener desuden at have fundet nok beviser til, at der kan rejses en straffesag mod Trump for ulovligt at forsøge at omstøde resultatet af præsidentvalget i 2020.

På den første dag af høringerne sagde formanden for kongresudvalget, Bennie Thompson, at det var Donald Trump, der stod i spidsen for en sammensværgelse for at underkende sit nederlag til demokraten Joe Biden i det amerikanske præsidentvalg i 2020.

/ritzau/