Trump kalder uddannelsessystem vanvittigt og lover sund fornuft

Under et vælgermøde i delstaten Iowa mandag lokal tid slår tidligere præsident Donald Trump hårdt ned på det, han kalder USA's "vanvittige" uddannelsessystem.

I en tale lover han at bringe "sund fornuft" tilbage til skolerne.

Vælgermødet er en del af Trumps valgkampagne "Make America Great Again" forud for præsidentvalget i 2024, og med udtalelserne rammer han et ømt punkt, som ventes at dominere valget.

Uddannelse er i stigende grad blevet et kulturelt sensitivt emne i USA, hvor republikanere benytter enhver lejlighed, de får, til at angribe demokrater som følge af det, de ser som overdreven "wokeness" i undervisningen.

Ordet woke bruges især i debatter om køn og race som et udtryk for en voksende forståelse for diskrimination og forskelle i privilegier.

Som svar på et spørgsmål fra publikum om skoler, der bliver "indoktrineringslejre", som er "fokuserede på at seksualisere vores børn", svarer Trump, at amerikanerne er "nødt til at vende tilbage til den sunde fornuft".

- Og det er at læse, skrive og regne, siger Trump til hundredvis af tilhængere i Davenport.

- Det, de underviser i i skolerne i dag, er sindssygt, siger den 76-årige republikaner, som stiller op til præsidentvalget næste år.

