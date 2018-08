Trump-kampagnen går efter åbenmundet rådgiver

Fyret rådgiver, som Trump betegner som en "hund", har ifølge kampagnestab overtrådt tavshedspligt med ny bog.

Præsident Donald Trumps valgkampagne indleder en voldgiftssag mod den tidligere Trump-rådgiver Omarosa Manigault Newman, som har skrevet en stærkt kritisk bog om sin tid i Det Hvide Hus under Trump.

Kampagneorganisationen mener, at hun med bogen og sine udtalelser i flere medier har overtrådt en aftale om tavshedspligt.

Det siger en højtstående kilde i Trump-kampagnen til ABC News.

Manigault Newman har offentliggjort flere lydoptagelser fra sin tid som Trumps assistent i Det Hvide Hus. Blandt andet et klip hvor præsidenten fortæller hende, at han ikke anede, at hun var blevet fyret.

Det giver indtryk af, at præsidenten ikke er informeret om, hvad der foregår i hans administration, har flere amerikanske medier bidt mærke i.

Manigault Newman siger, at hun desuden har hørt lydoptagelser, hvor Trump "bruger n-ordet", det vil sige kommer med stærkt racistiske udtalelser.

Hun var selv den højst placerede farvede medarbejder under Trump.

Eksrådgiveren, der blev fyret fra Det Hvide Hus i december 2017, skriver blandt andet i sin bog, at Trump "elskede konflikt, kaos og forvirring. Han elskede at se folk diskutere eller slås".

Bogen er udkommet i USA tirsdag, men allerede inden udgivelsen har Det Hvide Hus kritiseret den for at være "fyldt med løgne og falske anklager".

Trump selv har i en lang række tweets i de seneste dage raset mod den tidligere ansatte, som han tirsdag morgen betegnede som en "hund".

- Når du giver en skør, grædende ussel person en mulighed og giver hende et job i Det Hvide Hus, så fungerer det bare ikke. Godt, at general Kelly fyrede den hund!, skrev Trump på Twitter tirsdag morgen amerikansk tid.

Manigault Newmans bog har den engelske titel "Unhinged" (på dansk "ude af balance" eller "sindsforvirret", red.).

/ritzau/AP