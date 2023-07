Trump kan blive tiltalt under lov rettet mod KKK-medlemmer

Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump står muligvis til at blive tiltalt for at bryde en lov, der stammer fra Rekonstruktionstiden efter Den Amerikanske Borgerkrig.

Det fremgår af et brev, som den særlige anklager Jack Smith har sendt til ekspræsidenten, fortæller tre personer med viden om sagen til avisen The New York Times.

Jack Smith leder den føderale storjury, som undersøger sagen, der er relateret til stormløbet på Kongressen 6. januar 2021.

I forvejen er det kendt, at Donald Trump muligvis kan blive tiltalt for sammensværgelse om at bedrage regeringen og hindring af en officiel proces.

Men det tredje mulige anklagepunkt er ifølge The New York Times en overraskelse.

Konkret handler det om sammensværgelse om at beskadige, undertrykke, true eller intimidere personer i deres udøvelse af et hvilket som helst grundlovssikret privilegium.

Kongressen vedtog loven efter borgerkrigen for at retsforfølge hvide personer fra Sydstaterne, der havde kæmpet mod Unionen, som blandt andet omfattede de delstater, der havde afskaffet slaveriet.

Det drejede sig blandt andet om medlemmer af den højreekstremistiske organisation Ku Klux Klan (KKK), der udøvede terrorisme for at forhindre sorte amerikanere i at stemme.

I den moderne æra er loven ifølge The New York Times blevet brugt i sager om sammensværgelser om vælgersvindel.

Tidligere på ugen oplyste Donald Trump, at han er er blevet informeret om, at han er centrum for en efterforskning vedrørende stormløbet, der fandt sted, efter at han tabte valget til den nuværende præsident, Joe Biden.

Ifølge ham selv har han fået fire dage til at melde sig til den særlige anklagejury.

Donald Trump har meddelt, at han vil forsøge at blive genvalgt til præsidentposten i 2024.

På nuværende tidspunkt viser alle meningsmålinger, at han har en klar føring blandt de kandidater, som har meddelt, at de vil være Republikanernes præsidentkandidat.

I juni erklærede Donald Trump sig ikkeskyldig i 37 føderale anklagepunkter om, at han på ulovlig vis opbevarede dokumenter om USA's nationale sikkerhed, efter at han forlod Det Hvide Hus, og efterfølgende løj over for de myndigheder, som krævede dem tilbage.

Den sag efterforskes også af Jack Smiths storjury.

/ritzau/