Trump: Kim vil gerne mødes ved den demilitariserede zone

Mødet i zonen ved Nordkorea kan føre til, at USA og Nordkorea kan genoptage forhandlingerne om en atomaftale.

USA's præsident, Donald Trump, siger, at Nordkoreas leder, Kim Jong-un, gerne vil mødes søndag i den demilitariserede zone (DMZ) mellem Sydkorea og Nordkorea.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters ankom Trump til Seoul i Japan sent lørdag for at tale med Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, efter at have deltaget i G20-topmødet i Osaka.

Trump blev her spurgt, om Kim vil mødes med ham i DMZ søndag, hvortil Trump svarede:

- Vi må se. Han vil rigtig gerne.

Mødet i zonen mellem Nordkorea og Sydkorea giver forhåbninger om, at USA og Nordkorea kan genoptage forhandlingerne om den atomaftale, landene tidligere har forsøgt at forhandle på plads.

- Vores folk er ved at finde ud af hele. Vi vil begge gerne mødes, sagde Trump efter et møde med flere sydkoreanske virksomheder natten til søndag dansk tid.

Donald Trump ankommer ifølge planen til DMZ senere på dagen søndag lokal tid.

- Det bliver et kort møde. Egentlig bare et håndtryk. Men et håndtryk betyder meget, siger Trump.

Præsidenten sagde, at han havde et godt forhold til Kim, men at parterne stadig er et stykke fra at blive enige om en atomaftale.

Aftalen vil lukke ned for Nordkoreas atomprogram, mod at USA fjerner sanktioner mod landet. Det skal ifølge USA's plan være med til at sikre freden på den koreanske halvø.

Sydkoreas præsident kalder det søndag for en "milepæl", hvis mødet skulle finde sted.

