Trump klager over valget i flere stater

* I Georgia viser de endelige resultater efter en omtælling, at Joe Biden har fået 12.670 flere stemmer end Donald Trump. Omkring fem millioner vælgere har stemt. Der er 16 valgmandsstemmer at hente i Georgia.

* I Michigan vandt Biden med 157.000 flere stemmer end Trump. Knap 5,5 millioner vælgere har stemt. Der er 16 valgmænd på spil i Michigan. Trump-kampagnen har trukket et søgsmål tilbage ved en domstol i staten.

* I Pennsylvania fik Biden 81.617 flere stemmer end Trump. Her stemte 6,9 millioner vælgere. Der er 20 valgmænd på spil i Pennsylvania. Her afslog en domstol i denne uge Trump-kampagnens klager over, at dens observatører ikke kom tæt nok på optællingen.

* I Milwaukee og dele af Wisconsin har Trump-kampagnen betalt flere millioner dollar for en omtælling af stemmerne. Den begyndte fredag. Resultaterne ventes klar inden 1. december.

* På landsplan har Biden fået godt seks millioner flere stemmer end Trump. Biden har sikret sig 306 valgmænd. Der skal 270 til for at vinde præsidentvalget.

