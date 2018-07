Trump kom for sent til dronningen

Efter et par dage med diplomatisk tumult var Trump-parret inviteret til te hos dronning Elizabeth II.

Dronning Elizabeth II skævede to gange til sit ur, mens hun stod i sommervarmen foran Windsor Castle og ventede på USA's præsident, Donald Trump, og den amerikanske førstedame, Melania Trump.

Præsidentparret ankom med godt ti minutters forsinkelse i en Range Rover til mødet med den 92-årige britiske monark, rapporterer den britiske tv-station BBC.

Ud over et par mindre brud på protokollen, såsom at Trump ikke bukkede for dronningen, forløb mødet problemfrit, skriver flere medier.

Efter planen skulle præsidentparret og dronningen drikke te på slottet i 30 minutter, men besøget strakte sig over tre kvarter.

På forhånd havde Trump sagt i et interview med tabloidavisen The Sun, at han glædede sig til besøget hos dronningen.

- Hun repræsenterer sit land så godt. Hun er en utrolig kvinde, sagde han.

Dronning Elizabeth, som har siddet på tronen i 65 år, har mødt samtlige amerikanske præsidenter siden Dwight D. Eisenhower - med undtagelse af Lyndon B. Johnson, som ikke besøgte England under sin tid som præsident.

Tedrikning med dronningen er en af diplomatiets ældste traditioner under besøg i Storbritannien, skriver nyhedsbureauet AP. Og for Trump et afbræk fra diskussionerne med pressen og USA's allierede.

Trump-parret er fredag aften fløjet videre til Skotland for at holde weekend på Donald Trumps golfresort i Ayrshire - på god afstand af de demonstrationer mod ham, der præger flere skotske byer fredag aften.

/ritzau/AP