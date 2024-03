Trump kommer på liste over klodens 500 rigeste mennesker

En børsnotering af den tidligere præsident Donald Trumps sociale medie, Truth Social, giver ham en plads på listen over verdens 500 rigeste mennesker.

Det skriver mediet Bloomberg News.

Børsnoteringen ventes at øge Trumps formue med mere end fire milliarder dollar.

Det betyder, at hans samlede formue kommer til at være på mere end seks milliarder dollar, svarende til 44 milliarder kroner.

Artiklen fortsætter under annoncen

Dermed kommer Trump på papiret til at have en formue, der er større end medlemmerne af Kirk Kristiansen-familien, der ejer Lego.

En formue dækker over en persons aktiver. Det kan for eksempel være aktier eller ejendomme.

I fredags godkendte selskabet Digital World Acquisition Corp en fusion med Trumps medieselskab.

Nyheden sendte aktierne i Digital World Acquisition Corp i vejret, og mandag steg de 35 procent.

Det er stigningen i aktiekursen, der har øget Trumps formue. Hans værdi af ejerandelen i det fusionerede selskab svarer til mere end fire milliarder dollar.

Siden 2021 har der været planer om en fusion mellem Digital World Acquisition Corp og Trumps medieselskab.

Tirsdag bliver første dag, hvor man kan købe aktier i Truth Social.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sideløbende kæmper Trump en kamp for at få udskudt håndhævelsen af en straf på 454 millioner dollar i en svindelsag.

Han blev i midten af februar i en civil sag dømt for at have oppustet værdien af sin familievirksomhed, Trump Organization.

Mandag lykkedes det ham dog at få mere tid til at finde pengene, og samtidig blev det beløb, han skal stille med i den nære fremtid, sænket markant.

Nu skal han stille en kaution på 175 millioner dollar i løbet af ti dage.

Som det ser ud nu, kan Trump dog ikke bruge pengene fra børsnoteringen til at betale.

Der er en bestemmelse, som betyder, at hans aktier er låst inde i mindst seks måneder.

/ritzau/