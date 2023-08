Trump kræver dommer udskiftet i retssag om sammensværgelse

Når det skal afgøres, om USA's tidligere præsident Donald Trump har gjort sig skyldig i sammensværgelse og forsøg på at omstøde resultatet af præsidentvalget i 2020, er det Tanya Chutkin, der har det sidste ord i retten.

Hun er i hvert fald blevet udpeget som dommer i sagen, men Donald Trump er ikke tilfreds med valget. Han vil have hende udskiftet.

Det skriver Trump på det sociale medie Truth Social ifølge AFP.

- Der er ingen chance for, at jeg kan få en retfærdig rettergang med dommeren, der er blevet "udpeget" til den latterlige sag om ytringsfrihed/fair valg. Det ved alle. Det gør hun også, skriver Trump.

- Vi vil straks - på en meget stærk baggrund - bede om en inhabilitetserklæring på denne dommer og ligeledes bede om en anden lokalitet, skriver den tidligere præsident videre ifølge AFP.

Med andre ord vil Trump have, at retssagen skal føres ved en anden ret end distriktsdomstolen i Washington D.C., hvor sagen efter planen skal finde sted.

Tanya Chutkan, som er blevet valgt som dommer i retssagen, blev udpeget til sin stilling som distriktsdommer i Washington D.C. i 2014 af den daværende demokratiske præsident, Barack Obama.

Det er ikke første gang, Tanya Chutkan bliver involveret i sager med forbindelse til Donald Trump og præsidentvalget i 2020.

Hun var også dommer i en sag i november 2021, hvor Trump forsøgte at blokere for udleveringen af dokumenter fra Det Hvide Hus til et udvalg, der skulle undersøge forløbet omkring stormen på Kongressen.

Her konstaterede hun i retten med henvisning til Donald Trump, at "præsidenter er ikke konger", skriver AFP.

Stormen på Kongressen, hvor Trump-tilhængere brød ind i USA's kongresbygning for at hindre godkendelsen af Joe Bidens valgsejr i 2020, har været centrum for andre sager med Chutkan som dommer.

Hun har således uddelt hårde fængselsstraffe til flere af de Trump-støtter, som deltog i stormløbet.

Sagen om sammensværgelse og omstødelse af valgresultatet i 2020 er den hidtil mest alvorlige sag mod Donald Trump. Han er tiltalt for i alt fire forhold og har erklæret sig uskyldig i dem alle.

/ritzau/