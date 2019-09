Trump kræver at mødes med whistleblower i Ukraine-sag

Trump vil mødes personligt med den whistleblower, der har slået alarm over samtaler med Ukraines præsident.

USA's præsident, Donald Trump, vil mødes personligt med den whistleblower, der har slået alarm over hans kommunikation med den ukrainske præsident.

Det skriver Donald Trump i en serie af opslag på Twitter natten til mandag dansk tid.

Donald Trump understreger, at han mener, at han har krav på at få lov til at konfrontere sin "anklager".

- Den såkaldte whistleblower gengav en perfekt samtale med en udenlandsk leder på en fuldstændig unøjagtig og bedragerisk måde, skriver præsidenten blandt andet.

Ifølge The New York Times har Trump tidligere kaldt personen for sammenlignelig med en spion. På Twitter gengiver han den anklage.

- Var personen ude på at spionere mod præsidenten? Store konsekvenser!

Whistlebloweren, der ifølge flere amerikanske medier arbejder i den amerikanske efterretningstjeneste, gjorde i forsommeren opmærksom på bekymrende forhold i præsidentens kommunikation med Ukraines regering.

Hans officielle klage blev offentliggjort i sidste uge. Her står der blandt andet, at Trump har misbrugt sin magt ved at forsøge at tvinge Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, til at grave snavs frem om tidligere vicepræsident Joe Biden og hans familie.

Demokraten Biden er blandt favoritterne til at blive Trumps modstander ved præsidentvalget i 2020.

Whistlebloweren beskriver også, hvordan Det Hvide Hus angiveligt har forsøgt at holde samtalerne skjult via et hemmeligt it-system.

Ifølge den amerikanske tv-station CBS er whistlebloweren i øjeblikket under føderal beskyttelse, da han eller hun frygter for sin sikkerhed.

Nancy Pelosi, der er demokratisk formand for Repræsentanters Hus, har på baggrund af sagen bebudet, at der nu vil blive taget de første skridt mod en mulig rigsretssag mod Trump.

