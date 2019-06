Trump kritiserer forhandlinger om indvandring med Mexico

USA's præsident mener, at der ikke er nok fremgang i forhandlingerne med Mexico om illegal indvandring.

USA's præsident, Donald Trump, mener, at der ikke er nok fremskridt i forhandlingerne med Mexico.

Torsdag skal delegerede fra USA og Mexico fortsætte onsdagens drøftelser om problemerne med den illegale indvandring fra Mexico til USA.

Trump har truet med at pålægge en ekstra told på fem procent på alle varer fra Mexico fra 10. juni, hvis landet ikke hjælper til med at få stoppet indvandringen over grænsen.

Den told vil stige gradvist, indtil problemet er løst, siger Trump.

På Twitter skriver Trump, der onsdag er i Irland på besøg hos den irske premierminister, at "der er fremgang, men ikke nok".

USA's vicepræsident, Mike Pence, og forsvarsministeren, Mike Pompeo, deltog i mødet onsdag med Mexicos udenrigsminister, Marcelo Ebrard.

Efter mødet fortalte Ebrard på en pressekonference, at mødet havde handlet mere om migration end told.

Derudover mente han, at USA krævede kortsigtede løsninger på problemet, mens Mexico hellere ville sikre sig en langsigtet løsning på indvandringsproblemet.

- En række muligheder blev lagt frem, som vi skal tilbage og kigge på, sagde Ebrard.

Pålægger USA øget told på mexicanske varer mandag, vil amerikanerne både være i handelsstrid med Kina og Mexico. Begge lande er blandt USA's tre største handelspartnere.

Økonomer i Mexico frygter, at en eventuel told vil være så alvorlig for landets økonomi, at den vil kunne ende i recession.

/ritzau/Reuters