Trump kritiserer Harley-Davidson for at flytte produktion

Trump er overrasket over Harley-Davidsons planer om at flytte produktion ud af USA for at undgå EU-told.

USA's præsident, Donald Trump, langer hårdt ud efter Harley-Davidson, efter virksomheden har annonceret, at den flytter sin produktion af motorcykler, der skal sælges til det europæiske marked, ud af USA.

Det sker for at undgå EU's nyindførte told, som kan koste selskabet op mod 100 millioner dollar - svarende til knap 640 millioner kroner - om året.

Donald Trump siger, at han har kæmpet hårdt for Harley-Davidson, og at han er overrasket over motorcykelproducentens planer. Trump sammenligner udflytningen med at "vifte med det hvide flag".

- Jeg kæmpede hårdt for dem, men i sidste ende vil de ikke betale told til EU, hvilket har gjort ondt på vores handel - nede med 151 milliarder dollar. Skatter er bare en Harley-undskyldning - vær tålmodig! skriver præsidenten på Twitter.

Harley-Davidsons beslutning er en direkte konsekvens af den handelskrig, der er ved at opstå mellem USA og Europa.

- Harley-Davidson er stadig dedikeret til produktion i USA, hvilket er værdsat af motorcyklister verden over, skrev selskabet tidligere mandag i en meddelelse til den amerikanske børs.

- Øget international produktion er ikke selskabets præference, men er den eneste holdbare måde at gøre selskabets motorcykler tilgængelige for kunder i EU og have en fornuftig forretning. Europa er et afgørende marked for Harley-Davidson.

I meddelelsen fremgår det også, at EU's nyindførte told på motorcykler vil koste selskabet 90-100 millioner dollar - cirka 576-640 millioner kroner - om året.

De højere toldsatser på Harley-Davidsons motorcykler er kommet, efter at USA med præsident Donald Trump i spidsen indførte øget told på stål og aluminium fra blandt andet EU.

Det har fået EU til et svare igen med højere told på en række ikoniske amerikanske produkter. Det gælder altså blandt andet Harley-Davidson, der i over 100 år har lavet nogle af verdens bedst kendte motorcykler.

Ifølge Harley-Davidson betyder det, at tolden for at importere motorcykler fra USA til EU er steget fra seks til 31 procent.

Harley-Davidson-aktierne lukkede mandag seks procent nede.

/ritzau/AP