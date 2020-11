Trump lægger sag an i Arizona med påstand om optællingsfejl

Arizonas indenrigsminister afviser Trumps søgsmål som en "forhalingstaktik" uden hold i virkeligheden.

Den siddende republikanske præsident Donald Trumps valgkampagne har lørdag lokal tid indgivet et søgsmål med påstande om afviste stemmer i delstaten Arizona.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I søgsmålet anklager han delstatens mest folkerige amt, Maricopa, for at have fejlbehandlet stemmer. Det er blevet indgivet til delstatens højesteret i netop Maricopa.

Ifølge det politiske medie The Hill mener Trump-kampagnen, at amtets valgtilforordnede ikke har gjort vælgere opmærksomme på, når stemmemaskiner havde en såkaldt "overvote"-fejl.

Den fejl indtræffer, når en person kommer til at vælge mere end én kandidat på maskinen.

Valgtilforordnede instruerede ifølge søgsmålet herefter vælgere i at trykke på en grøn knap for at annullere fejlmeldingen, hvilket imidlertid resulterede i, at maskinen så bort fra personens stemmer.

Det står ikke umiddelbart klart, hvilke beviser der er for påstandene. Kampagnen mener at have flere øjenvidner, der har set praksissen, og at den skal have været omfattende.

Arizonas indenrigsminister, Katie Hobbs, afviser Trump-søgsmålet fuldstændigt.

- Det her er blot en forhalingstaktik for at udskyde den officielle stemmeregistrering, siger hun ifølge Reuters.

- De griber efter halmstrå.

Demokraternes Joe Biden blev tidligere på dagen erklæret som vinder af det amerikanske præsidentvalg af de store tv-stationer i USA, og han har dermed kurs mod Det Hvide Hus.

Trump-kampagnen har ifølge The Hill anlagt søgsmål i flere svingstater. Præsidenten har endnu ikke kunnet bakke sine påstande om udbredt valgsvindel op med beviser.

I Arizona fører Biden ifølge nyhedsbureauet AP's optælling med 18.713 stemmer med 90 procent optalt. Biden står til 49,5 procent, og Trump står til 49 procent. Der er 11 valgmænd på spil i delstaten.

/ritzau/