Trump lander i London: Kalder borgmesteren taber

Kort før USA's præsident landede i London på statsbesøg affyrede han en Twitter-tirade mod byens borgmester.

Lige inden hjulene på Air Force One ramte asfalten i Stansted Lufthavn i London, åbnede USA's præsident, Donald Trump, sit statsbesøg i Storbritannien med et opslag på Twitter, hvor han kalder Londons borgmester for en "taber".

Donald Trump skal de næste dage på statsbesøg i Storbritannien. Han starter med mandag at besøge dronning Elizabeth, inden han tirsdag skal mødes med Storbritanniens afgående premierminister, Theresa May.

Omkring klokken 10 dansk tid mandag landede Air Force One med præsidenten i London. Kort forinden havde Donald Trump sat sig til tasterne og skrevet på det sociale medie Twitter:

- Sadiq Khan (Londons borgmester, red.), som efter alt at dømme har gjort et forfærdeligt stykke arbejde som borgmester i London, har været tåbelig "ondskabsfuld" over for den besøgende amerikanske præsident - den klart vigtigste allierede for Storbritannien.

- Han er en iskold taber, der burde fokusere mere på kriminalitet i London end på mig.

- Khan minder mig meget om vores egen meget dumme og inkompetente borgmester i New York, (Bill, red.) de Blasio, som også har udført et forfærdeligt arbejde - kun halvt hans højde.

- I al fald ser jeg frem til at være en god ven for Storbritannien, og jeg ser meget frem til mit besøg. Nu lander jeg.

Tv-billeder viser, at Trump og hans hustru, Melania, siden har forladt Air Force One og er draget mod USA's ambassade i London, inden han møder dronningen.

/ritzau/