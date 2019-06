Trump langer ud efter Vestager: Hun hader USA

USA's præsident kritiserer den linje, som EU's konkurrencekommissær har lagt over for amerikanske it-giganter.

USA's præsident, Donald Trump, langer i et interview med Fox Business ud efter EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager.

Det skriver Financial Times.

Hans kritik er rettet mod Vestagers og EU's sager mod amerikanske tech-giganter som Google og Facebook.

- Hun hader formentlig USA mere end nogen anden person, jeg nogensinde har mødt, siger Donald Trump til Fox Business.

- Det, hun gør ved vores land. Hun sagsøger alle vores virksomheder. Vi skulle sagsøge Google og Facebook, lyder det.

I sin tid som konkurrencekommissær har Margrethe Vestager udskrevet adskillige milliardbøder til amerikanske selskaber.

Blandt andet til Google, fordi virksomheden ifølge EU har misbrugt sin dominans på markedet for netannoncer.

I marts udskrev Margrethe Vestager en bøde til Google på 1,49 milliarder euro - svarende til 11 milliarder kroner.

Tidligere har Google fået EU-bøder for et samlet beløb på 6,7 milliarder euro. Det svarer til 50 milliarder kroner.

Af andre store slag mod amerikanske selskaber kan nævnes et krav om, at Apple i 2016 skulle betale 13 milliarder euro (97 milliarder kroner) tilbage i skat til Irland på grund af en ulovlig skattefordel.

Med sin udmelding i Fox Business peger Donald Trump på, at USA selv bør overveje at sagsøge Twitter.

Ifølge Donald Trump har det sociale medie nemlig på uretfærdig vis begrænset antallet af præsidentens følgere.

Trump er ikke den første præsident, der har været skeptisk over for Margrethe Vestagers hårde linje over for amerikanske virksomheder.

I 2015 kritiserede daværende præsident Barack Obama EU's tiltag mod Apple, Google og Amazon som værende drevet af "kommercielle interesser".

De aktuelle, hårde ord fra Donald Trump preller af på EU, hvorfra det ifølge Financial Times lyder, at kritikken er helt skæv.

/ritzau/