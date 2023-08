Trump løsladt mod kaution - har fået taget forbryderfoto

Tidligere præsident Donald Trump har natten til fredag dansk tid formelt overgivet sig til myndighederne i et fængsel i Fulton County i den amerikanske delstat Georgia og er efterfølgende blevet løsladt mod kaution.

Det fremgår af retsdokumenter, skriver CNN.

Samtidig er der blevet taget et forbryderfoto af Donald Trump, oplyser politichefen i Fulton County, Patrick Labat.

Trump ankom til fængslet omkring klokken 01.30 dansk tid for at melde sig hos myndighederne som led i sagen mod ham om manipulation af resultatet af præsidentvalget i Georgia i 2020.

Han var i fængslet i 20 minutter, før han kørte fra stedet i en karavane af biler mod Hartsfield-Jackson-lufthavnen i storbyen Atlanta.

Det er den fjerde retssag, der er rejst mod Donald Trump.

Der er dog ikke tidligere blevet taget forbryderfoto af den forhenværende amerikanske præsident.

Der forelå på forhånd en aftale om, at Donald Trump ville kunne løslades mod en kaution på 200.000 dollar fra fængslet i Fulton County.

Trump har endnu ikke oplyst, hvordan han forholder sig til anklagerne mod ham. Han er tiltalt for i alt 13 forhold.

Foruden Trump er yderligere 18 personer tiltalt i samme sag.

De i alt 19 tiltalte andet anklaget for "ulovligt at have konspireret og forsøgt at udføre og deltage i kriminel virksomhed", efter at Trump tabte præsidentvalget i 2020. Anklageskriftet vedrører lovovertrædelser, som konkret skal være begået i relation til valgets afholdelse i Georgia.

Anklageskriftet drejer sig desuden blandt andet om dokumentfalsk, om at have afgivet falsk forklaring og at have chikaneret valgtilforordnede.

Anklagepunkterne mod Trump og de øvrige hører under Georgias Rico-lov (Racketeer Influenced And Corrupt Organizations Act, red.), som bruges i sager om organiseret kriminalitet.

