Trump lover igen at besejre venstrefløjen i 4. juli-tale

For anden dag i træk brugte Donald Trump uafhængighedsdagen til at kritisere de seneste protester i USA.

I en tale i forbindelse med fejringen af den amerikanske uafhængighedsdag, 4. juli, lover USA's præsident, Donald Trump, igen at besejre "den radikaliserede venstrefløj".

Sådan lød det fra USA's præsident i en tale ved Det Hvide Hus i Washington D.C. lørdag aften lokal tid.

Trump gentog også - som i en tale ved Mount Rushmore i South Dakota fredag aften lokal tid - en fordømmelse af de seneste mange forsøg på at nedrive eller ødelægge historiske monumenter og statuer i USA.

Derudover påstod Trump uden beviser, at 99 procent af landets tilfælde af coronavirus er "fuldstændigt harmløse".

Den melding kom på samme dag, som flere delstater i USA, herunder Texas og Florida, meldte om rekordmange nye smittetilfælde.

Trump, der har været kritiseret for sin håndtering af coronakrisen, gentog i talen, at Kina skal holdes ansvarlig for ikke at have været i stand til at kontrollere virusset, som brød ud i Kina i slutningen af sidste år.

Efter talen blev der affyret fyrværkeri ud over den lange og kendte strækning i Washington D.C. National Mall, hvor mange tilskuere var stimlet sammen.

Trump-administrationen valgte at afholde fyrværkerishowet på trods af advarsler fra byens borgmester, Muriel Bowser, om, at en stor forsamling vil bryde sundhedsmyndighedernes anbefalinger under coronakrisen.

/ritzau/Reuters