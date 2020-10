Trump lover snarlig ende på pandemi trods smitterekord

USA registrerede fredag et rekordhøjt antal nye smittede, mens Trump lovede en hurtig afslutning på pandemien.

USA's præsident, Donald Trump, har fredag lokal tid lovet på et vælgermøde i delstaten Florida, at coronapandemien snart er overstået.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det er på trods af, at USA det seneste døgn har sat ny daglig smitterekord.

Tal fra Johns Hopkins University viser således ifølge nyhedsbureauet AFP, at USA de seneste 24 timer har registreret 79.963 nye smittetilfælde med coronavirus.

Det er omkring 3000 flere smittede end den tidligere rekord 16. juli.

Samtidig har mere end 223.000 mennesker nu mistet livet under pandemien i USA.

Ifølge AFP ses den største smittestigning især i delstaterne i Midtvesten og i den nordlige del af landet.

I alt er antallet af nye smittetilfælde begyndt at stige igen i 35 ud af USA's 50 delstater.

Alligevel lovede Trump fredag ifølge Reuters sine støtter på et vælgermøde i pensionistområdet The Villages i Florida, at hans administration "hurtigt vil få afsluttet pandemien".

Her beskyldte han også sin modkandidat, Joe Biden, for at overdrive alvoren af pandemien i et forsøg på at få stemmer.

På et senere vælgermøde fredag i byen Pensacola i Florida sagde Trump ifølge Reuters, at præsidentvalget er et valg mellem et økonomisk boom med ham ved roret eller en nedlukning af landet med Joe Biden i spidsen.

Der er dog ikke meget, der tyder på, at præsidenten kan holde sine løfter om en hurtig afslutning på pandemien.

Fredag advarede forskere ved et sundhedsinstitut fra University of Washingtons ifølge Reuters således om, at coronavirus kan koste mere end en halv million amerikanere livet inden februar 2021.

Forskerholdet vurderer, at omkring 130.000 liv kan blive reddet, hvis alle i USA bærer mundbind i offentligheden.

Tidligere fredag langede Joe Biden endnu engang ud efter Trumps håndtering af pandemien under en tale i Wilmington, Delaware.

- Han har svigtet Amerika. Han vil bare have, at vi bliver ligeglade. Jeg vil ikke lukke økonomien ned. Jeg vil ikke lukke landet ned. Jeg vil lukke ned for virusset, sagde Biden ifølge Reuters.

Både Trump og Biden har indledt slutspurten frem mod præsidentvalget 3.oktober, og med 11 dage tilbage er der ikke længe til at vinde vælgernes gunst.

Mere end 53 millioner amerikanere har allerede stemt, hvilket er rekordhøjt på nuværende tidspunkt, viser tal fra U.S. Elections Project ifølge Reuters.

/ritzau/