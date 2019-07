Trump lover verdens laveste medicinpriser i USA

Donald Trump er på vej med et dekret, der skal reducere de amerikanske medicinpriser til de laveste i verden.

USA's præsident Donald Trumps administration er på vej med et dekret, som skal reducere de amerikanske medicinpriser, så de matcher de laveste i verden.

Det siger Trump til journalister fredag uden for Det Hvide Hus.

- Som I ved, så har andre lande i rigtig mange år betalt mindre for medicin, end vi har - nogle gange 60 procent mindre, 70 procent mindre, siger præsidenten.

- Vi arbejder på en lov, hvor vi betaler den samme pris, som det land, der betaler mindst.

Donald Trump beskylder medicinalvirksomheder for at have "udnyttet systemet i lang tid". Han mener, at det har ført til, at medicinpriser i USA ofte er højere end i nabolande som Canada og Mexico samt i Europa.

- Hvorfor skal andre lande som Canada betale meget mindre end os, siger Trump og lover, at han vil løse problemet "via et dekret".

/ritzau/AFP