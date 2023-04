Trump: Min eneste forbrydelse var at beskytte vores nation

- Jeg troede aldrig, at noget som dette kunne ske i USA. Den eneste forbrydelse, jeg har begået, er frygtløst at beskytte vores nation fra dem, der vil ødelægge den.

Det sagde den tidligere amerikanske præsident Donald Trump tirsdag aften lokal tid under en tale ved sit hjem, resorten Mar-a-Lago.

Han var gået på scenen til tonerne af Lee Greenwoods patriotiske hymne "God Bless the USA" og blev modtaget med stor applaus af tilskuerne.

Tidligere på dagen var han blevet præsenteret for 34 forskellige anklager i New York.

Under talen, der varede under 30 minutter, kaldte han også anklagerne imod ham for indblanding i det amerikanske valg.

Trump har erklæret sig ikke skyldig i alle anklagerne. Ifølge NBC var det Trump selv, der i retten meddelte, hvordan han forholder sig til anklagerne.

Centralt i sagen er bogføringen af et beløb på 130.000 dollar (knap 900.000 kroner), som pornoskuespilleren Stormy Daniels hævder at have fået få dage før præsidentvalget i 2016.

Donald Trump siger, at han skulle aflevere sit pas og sin lægejournal, da han ankom til retten.

- Vores retssystem er blevet lovløst. De (Demokraterne red.) bruger det til at vinde valg, sagde Donald Trump.

Det var omkring klokken 13.30 lokal tid, at Donald Trump gik ind i retsbygningen.

Omtrent to timer senere forlod han retsbygningen uden at udtale sig for at vende tilbage til Mar-a-Lago i Palm Beach i delstaten Florida.

Umiddelbart efter mødet i New York løftede statsadvokat Alvin Bragg sløret for nogle af de nærmere detaljer i anklagerne.

Han oplyste blandt andet, at Trump skal have betalt tys-tys-penge til to forskellige kvinder og en tidligere dørmand i Trump Tower.

- Alle kommentatorer og juridiske analytikere siger, at der ikke er nogen sag, hævdede Donald Trump.

Samtidig beskyldte han også ifølge The New York Times dommeren i sagen for at være en "Trump-hadende dommer med en Trump-hadende kone og familie".

/ritzau/