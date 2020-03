Trump mødtes med coronasmittet brasilianer

Bolsonaros kommunikationschef stod klos op ad Trump i weekenden. I Canada går Trudeau i frivillig karantæne.

Den brasilianske præsident Jair Bolsonaros kommunikationschef, Fabio Wajngarten, er testet positiv for coronavirus.

Det oplyser præsidentens kommunikationsafdeling torsdag.

Wajngarten mødtes lørdag med USA's præsident, Donald Trump, og den amerikanske vicepræsident, Mike Pence, i Florida.

Han har postet et foto på Instagram, hvor han står tæt ved siden af den amerikanske præsident.

Bolsonaro og Trump spiste lørdag middag på Trumps feriested i Florida, Mar-a-Lago, og her var kommunikationschefen til stede.

Trump siger i en udtalelse, at han ikke er bekymret for at være blevet smittet.

- Lad mig sige det på denne måde: jeg er ikke bekymret, siger han torsdag til journalister i Det Hvide Hus.

Han tilføjer, at han har fået besked om, at den brasilianske embedsmand er smittet, men "vi gjorde ikke noget ud over det sædvanlige".

Den brasilianske regering bekræfter torsdag, at Bolsonaro er under observation.

Længere mod nord, i Canada, har premierminister Justin Trudeau og hans kone, Sophie, valgt at gå i frivillig karantæne.

Det sker, efter at hun har fået influenzalignende symptomer. Hun vil blive testet for coronavirus.

Premierministeren selv har ikke vist symptomer. Men for en sikkerheds skyld har han valgt at arbejde hjemme, fremgår det af en meddelelse fra Canadas regering.

/ritzau/Reuters