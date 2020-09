Trump nægter at have hånet dræbte amerikanske soldater

Ifølge kulturmagasinet The Atlantic har Trump sagt, at amerikanere, som blev dræbt i krig, er "tabere".

Præsident Donald Trump nægter at have fremsat hånende bemærkninger om amerikanske soldater, som blev dræbt eller taget til fange i krig.

Det amerikanske kulturmagasin The Atlantic henviser ellers til flere kilder, der hævder, at præsidenten har sagt, at amerikanere, som blev dræbt i krig, er "tabere".

Trump skulle have fremsat udsagnet, da han i 2018 aflyste et planlagt besøg på en prominent amerikansk kirkegård uden for den franske hovedstad, Paris.

- Den er fyldt med tabere, lød det angiveligt fra Trump ifølge The Atlantic.

To højtstående personer i militæret skal have bekræftet historien over for nyhedsbureauet AP.

Bemærkningen skal være faldet i forbindelse med et planlagt besøg på den amerikanske kirkegård Aise-Marne, som Trump fik aflyst. Det Hvide Hus begrundede dengang aflysningen med dårligt vejr.

Men fire kilder siger til The Atlantic, at præsidenten afviste at besøge kirkegården, fordi regn ville bringe uorden i hans hår, og fordi han ikke fandt det vigtigt at ære faldne amerikanske soldater.

På den samme rejse skal præsidenten have omtalt 1800 soldater, som blev dræbt i Belleau-skoven, som "fjolser". De blev dræbt under et slag, som var med til at forhindre tyskerne i et fremstød mod Paris under Første Verdenskrig.

Tre kilder siger til The Atlantic, at Trump ved mindst to lejligheder kaldte tidligere præsident George H.W. Bush for en "taber", fordi han blev skudt ned af japanerne, da han gjorde tjeneste som pilot i flåden under Anden Verdenskrig.

Trump er tidligere blev kritiseret for bemærkninger om veteranen John McCain.

Trump selv afviser The Atlantics rapporter.

- At tænke sig at jeg skulle fremsætte negative udtalelser om vort militær og vore faldne helte, når ingen anden har gjort, hvad jeg har gjort for de militære budgetter og for at sikre vores soldater lønforhøjelser.

