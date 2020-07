Trump nægter at tale med Kina på grund af coronapandemien

I månedsvis har præsident Donald Trump beskyldt Kina for at sprede coronavirusset til USA og resten af verden.

USA's præsident, Donald Trump, udelukker på nuværende tidspunkt en anden fase i handelsaftalen med Kina.

Det siger præsidenten i et interview med CBS News forud for et pressemøde i Det Hvide Hus sent tirsdag aften dansk tid.

Præsidenten nægter i øjeblikket at tale med Kina, som USA indgik den første fase af handelsaftalen med i januar.

- Vi lavede en god aftalen, men så snart aftalen landede, og blækket fra underskrifterne ikke engang var tørt, ramte Kina os med plagen, siger Trump til CBS News med reference til coronapandemien.

- Så lige nu er jeg ikke interesseret i at tale med Kina om en anden aftale, tilføjer Trump.

Han mener, at Kina bør holdes ansvarlig for virusset, der har kostet mere end 575.000 liv på verdensplan.

Trump har tidligere sagt, at han var meget skuffet over, at Kina ikke stoppede spredningen af coronavirus, og at det havde kastet en skygge over handelsaftalen.

Handelsaftalen mellem USA og Kina ansås som første skridt mod en afslutning på de to landes handelskrig.

/ritzau/Reuters