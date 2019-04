Trump nedlægger veto mod tilbagetrækning i Yemen-krig

4. april stemte Kongressen for at trække USA ud af den saudiarabisk-ledede krig i Yemen. Nu går Trump imod.

USA's præsident, Donald Trump, nedlægger veto mod Kongressens resolution om at trække USA ud af krigen i Yemen.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det ene af Kongressens to kamre, Repræsentanternes Hus, stemte 4. april for at stoppe den amerikanske deltagelse i krigen i Yemen.

Kongressens andet kammer, Senatet, gjorde det samme i marts.

Dermed var Trump tvunget til at underskrive et veto, hvis han ville ændre Kongressens beslutning.

USA støtter den saudiarabisk-ledede koalition i Yemen. Men Saudi-Arabien har fået skarp kritik - særligt siden drabet på den systemkritiske journalist Jamal Khashoggi tilbage i oktober.

Trump har indtil videre dog fastholdt sin støtte til Saudi-Arabien.

Borgerkrigen i Yemen, der står mellem Yemens regering og houthi-oprørerne, bliver af FN kaldt for "verdens værste humanitære katastrofe".

Krigen anses i høj grad som en såkaldt stedfortræderkrig og en kamp om magten på Den Arabiske Halvø mellem Saudi-Arabien og Iran.

Houthi-oprørerne er støttet af Iran, mens Yemens regering er støttet af en saudiarabisk-ledet koalition. Det er den koalition, som USA støtter.

/ritzau/