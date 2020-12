Trump nedlægger veto mod USA's forsvarsbudget

Der er tilpas stort flertal i Kongressen til, at to tredjedele kan stemme for at ophæve præsidentens veto.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har nedlagt veto mod landets forsvarsbudget.

Han kritiserer, at "kritiske nationale sikkerhedsforanstaltninger er undladt".

Desuden "modsiger det min regerings bestræbelser på at sætte Amerika øverst i vores nationale sikkerheds- og udenrigspolitik", udtaler Trump i en erklæring.

Trump har tidligere truet med at nedlægge veto mod forsvarsbudgettet.

Der er dog et tilpas stort flertal i både Senatet og Repræsentanternes Hus til, at to tredjedele af medlemmerne kan stemme for at ophæve hans veto.

Formanden for Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi, oplyser, at kammeret den 28. december ville stemme om, hvorvidt Trumps veto skal underkendes.

Den seneste version af det kommende års forsvarsbudget går imod Trumps ønsker. Det sætter blandt andet en foreløbig stopper for præsidentens planer om at trække amerikanske soldater ud af Tyskland.

Hvis det skal ske, skal USA's forsvarsminister først fremlægge en analyse af konsekvenserne af en sådan beslutning.

Dernæst skal der gå mindst 120 dage, før de første af USA's omkring 34.500 soldater i Tyskland kan sendes hjem eller til andre lande.

Trump vil også have, at en lov kendt som paragraf 230 skal ophæves. Loven beskytter sociale medievirksomheder som Facebook og Twitter fra at være ansvarlige for indhold, som brugere deler på deres platforme.

Trump er flere gange i løbet af året blevet vred over, at sociale medier har fjernet hans opslag om især coronavirus.

Men ændringen af paragraf 230 er et spørgsmål om national sikkerhed, mener han.

- Jeres manglende evne til at fjerne den meget farlige nationale sikkerhedsrisiko i paragraf 230 vil i praksis gøre vores efterretning umulig at udføre, uden at alle ved, hvad vi laver, siger han.

Budgettet er på 740 milliarder dollar. Det svarer til 4542 milliarder danske kroner.

