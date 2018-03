Trump vil alligevel ikke bakke op om strengere våbenkrav

Præsident Trump trækker sin opbakning til strammere regler for køb af skydevåben tilbage

Den vilje til at trodse våbenlobbyen og stramme USA’s skydevåbenlovgivning, som præsident Donald Trump udviste efter skoleskyderiet på Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland i Florida for nøjagtig en måned siden, er falmet.

Mandag gjorde Trump det klart, at han trods tidligere udmeldinger ikke vil arbejde aktivt for at hæve mindstealderen for køb af angrebsvåben fra 18 til 21 år. USA’s indflydelsesrige våbenrettighedsgrupper modsætter sig stærkt forslaget, og nu siger præsidenten, at han vil overlade beslutningen til delstaterne og til de domstole, der behandler verserende sager om mindstealderen for våbenkøb.