Trump og 17 stater støtter Texas i for at få Biden-sejr omstødt

Texas har klaget til højesteret over valg i Georgia og andre stater, der bidrog til Joe Bidens valgsejr.

Præsident Donald Trump og 17 amerikanske delstater bakker Texas op i delstatens søgsmål om at omstøde Joe Bidens sejr i fire stater.

Ifølge en retsindgivelse har Trump anmodet om at deltage i retssagen i Texas.

17 delstater ledet af Missouris republikanske justitsminister opfordrer desuden i et separat dokument også ni dommere til at behandle sagen.

Trump-kampagnen og dens tilhængere har flere gange forsøgt at omstøde Bidens sejr i en række delstater med flere søgsmål.

Ingen af forsøgene er lykkedes.

Tirsdag meldte Texas, at den ville føre sag mod Georgia, Michigan, Pennsylvania og Wisconsin ved USA's højesteret for ulovligt at have ændret ved proceduren for afholdelse af valg.

Den republikanske regering i Texas beskylder valgtilforordnede i de fire stater for ikke at have sikret sig, at der ikke kunne snydes med brevstemmer.

De valgansvarlige i de fire delstater siger, at der ikke har kunnet påvises snyd i nævneværdigt omfang, og resultaterne er blevet certificeret af staternes myndigheder.

/ritzau/Reuters