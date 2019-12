Trump og al-Sisi er enige om at stoppe konflikten i Libyen

USA og Egypten er blevet enige om, at den "udenlandske udnyttelse" af konflikten i Libyen må stoppes.

USA's præsident, Donald Trump, og Egyptens præsident, Abdel Fattah al-Sisi, er enige om at afvise "udenlandsk udnyttelse" i Libyen.

Samtidig opfordrer de to præsidenter parterne i konflikten til at tage "hastige skridt" mod at stoppe kampene.

Det oplyser Det Hvide Hus i kølvandet på en telefonsamtale mellem Trump og al-Sisi.

Libyens premierminister, Fayez al-Sarraj, der står i spidsen for landets internationalt anerkendte regering, har bedt om hjælp til at vinde magten over særligt den libyske oprørsleder, Khalifa Haftar, og hans styrker.

Khalifa Haftar opfordrede i en tv-tale i midten af december sine styrker til at gå ind i centrale dele af hovedstaden Tripoli.

Haftar sagde i talen på tv-stationen Al Arabiya, at hans styrker står over for "det endelige slag" om Libyens hovedstad.

Oprørslederen indledte i april en offensiv mod Tripoli, men hans styrker blev standset i forstæderne til hovedstaden.

Tripoli kontrolleres af den internationalt anerkendte samlingsregering (GNA).

Den amerikanske general Stephen Townsend, som leder USA's Afrika-kommando, sagde tidligere i december, at han er dybt bekymret over Ruslands forstærkede rolle i Libyen.

Han vurderer, at russiske lejesoldater er direkte ansvarlige for tiltagende kampe, blodsudgydelser og ødelæggelser omkring Tripoli.

Haftar hævder, at han kæmper for at befri Tripoli for væbnede grupper, som han hævder er mere eller mindre islamistiske. Han har fået støtte af Egypten, De Forenede Arabiske Emirater og Rusland.

Fra april til midten af december var over 200 civile blevet dræbt og over 128.000 fordrevet fra deres hjem, viser tal fra FN.

/ritzau/Reuters