Trump og Biden skal mødes i debat første gang i Cleveland

University of Notre Dame har trukket sig som vært for den første debat som følge af coronarestriktioner.

Den første præsidentdebat i USA mellem Donald Trump og Joe Biden vil blive holdt i Cleveland 29. september.

Det oplyser arrangøren bag, Kommissionen for Præsidentdebatter i USA, mandag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Meldingen kommer, efter at University of Notre Dame i South Bend i delstaten Indiana har trukket sig som vært for debatten.

I stedet bliver Case Western Reserve University og hospitalet Cleveland Clinic i Cleveland i delstaten Ohio nu vært for den første debat mellem Demokraternes og Republikanernes præsidentkandidat.

Aflysningen fra universitetet i South Bend sker som følge af bekymringer over coronapandemien.

Rektoren på University of Notre Dame, John Jenkins, har "truffet en svær beslutning, eftersom at de nødvendige forholdsregler ville have mindsket den undervisningsmæssige værdi af at være vært for debatten på vores campus".

Det oplyser universitetet i en erklæring ifølge CNN.

Der er planlagt yderligere tre debatter mellem Donald Trump og Joe Biden i henholdsvis Salt Lake City, Utah, 7. oktober, Miami, Florida, 15. oktober og Nashville, Tennessee, 22. oktober.

Desuden er der lagt op til debat mellem vicepræsidentkandidaterne 7. oktober i Utah.

Joe Biden ventes omkring 1. august at meddele officielt, hvem der er hans vicepræsidentkandidat.

Den tidligere vicepræsident Biden fører i de nationale meningsmålinger og har forspring i de store og vigtige svingstater Florida, Michigan, North Carolina, Pennsylvania og Wisconsin.

Tirsdag 3. november er valgdag i hele USA. Vinderen af flest valgmænd fra de enkelte stater indsættes eller genindsættes som præsident i januar 2021.

/ritzau/