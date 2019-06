Trump og Farage besegler deres venskab på møde i London

Jeg kan lide Nigel, han er en kløgtig person, siger Trump om Farage, der vandt EU-valg stort med Brexitparti.

Præsident Donald Trump har tirsdag haft et møde med sin særlige ven i Storbritannien: Brexitpartiets leder, Nigel Farage.

Det er sket under præsidentens officielle besøg i Storbritannien, hvor han i flere medier roses for at at have holdt sig i skindet, da han tidligere tirsdag holdt pressemøde sammen med premierminister Theresa May.

Trump siger, at han anser Farage for at være den vigtigste person, da briterne i 2016 stemte for at trække Storbritannien ud af EU.

Farage var også godt tilfreds, da han hen under aften forlod den amerikanske ambassadørs bolig, hvor han mødtes med Trump.

- Godt møde med præsident Trump - han tror virkelig på brexit og elsker sin rejse til London, skriver Farage på Twitter.

Briten har lige sikret en kæmpesejr ved valget til Europa-Parlamentet med Brexitpartiet, der kræver, at Storbritannien træder ud af EU til efteråret uden en aftale med EU.

Det har Trump ladet forstå, at han sætter stor pris på. Præsidenten siger, at han står klar med en "fænomenal handelsaftale" med briterne, når de har skilt sig af med europæerne.

Farage var en af de allerførste til at besøge Trump, efter at han blev valgt til præsident i november 2016.

- Han er min ven, har det lydt ofte fra Trump om Farage.

Det kom han også ind på søndag i et interview med avisen Sunday Times.

- Jeg kan rigtig godt lide Nigel. Han har meget at tilbyde - han er en meget kløgtig person.

Tidligere tirsdag mødtes Trump med Boris Johnson, den tidligere konservative udenrigsminister og antieuropæer, som han mente, kan blive en "strålende" premierminister efter May.

Trump har ikke mødt nogle af de britiske politikere, der har et helt andet syn på brexit og Trump selv. Det gælder Labours leder, Jeremy Corbyn, og De Liberale Demokraters leder, Vince Cable.

Men han har været i en ordkrig med Londons borgmester, Sadiq Khan.

- Han burde ikke være her på statsbesøg og få en statsmiddag, har det lydt fra Khan.

Det fik Trump til på Twitter at kalde Khan en "stenkold taber".

Farages nystiftede brexitparti blev med knap 32 procent af stemmerne det største parti ved valget til Europa-Parlamentet 23. maj. De Konservative floppede fælt med ni procent.

