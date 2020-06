Trump har bedt sundhedsmyndighederne om at teste mindre

Præsident Donald Trump og hans tilhængere ser stort på opfordring om mundbind under vælgermøde i Oklahoma.

USA's præsident, Donald Trump, siger, at han har bedt sundhedsmyndighederne om at skrue ned for antallet af coronatest.

Det siger præsidenten på sit første vælgermøde i månedsvis i Tulsa, Oklahoma, natten til søndag dansk tid, ifølge det amerikanske medie CNN.

- Når du tester i et stort omfang, vil du finde flere personer, der er smittede. Så jeg har sagt til mine folk, at de skal skrue ned for antallet af test, siger Trump på vælgermødet.

Tidligere denne uge kaldte Trump testene for "overvurderet" og sagde ifølge den amerikanske erhvervsavis The Wall Street Journal, at det fik landet til at se dårligt ud.

En embedsmand fra det Hvide Hus siger dog ifølge nyhedsbureauet Reuters, at præsidenten har sagt det i spøg, og at USA ikke har tænkt sig at lægge en dæmper på testningen.

- Han laver åbenlyst sjov. Vi fører i verden, hvad angår testning, og har gennemført mere end 25 millioner test, siger embedsmanden.

USA ligger nummer 26 over lande i hele verden, der har udført flest tests per indbygger, skriver AFP.

USA er med afstand det land med flest smittefælde. Landet har registreret over 2,25 millioner smittede, mens Brasilien har næstflest med lidt over en million.

Lørdagens vælgermøde finder sted på trods af coronarelaterede restriktioner fortsat er indført i det meste af USA.

Deltagere ved vælgermødet er hverken forpligtet til at holde afstand til andre eller bære maske, selv om at det fortsat anbefales af sundhedsmyndighederne i USA for at inddæmme virussmitten.

Trump-tilhængere står tæt og uden ansigtsmasker, og præsidenten selv bærer heller ikke ansigtsmaske.

Han siger under vælgermødet ifølge nyhedsbureauet AFP, at han føler sig ved godt helbred.

- Jeg ville fortælle jer, hvis der er noget galt, siger Trump og tilføjer:

- Der er noget galt med Biden, kan jeg fortælle dig, siger han med henvisning til sin sandsynlige, demokratiske modstander ved præsidentvalget til november, 77-årige Joe Biden.

Han kommer ikke nærmere ind på, hvad han mener, men kalder Biden for en "marionetdukke for den radikale venstrefløj".

Der var mere end en million, der havde givet tilkende, at de ville deltage i lørdagens vælgermøde, meldte embedsmænd ifølge CNN. Lokale myndigheder sagde, at man regnede med, at op mod 100.000 ville deltage.

Selv om der er mødt mange Trump-tilhængere op, er det ikke tilnærmelsesvis så mange som forventet, skriver det amerikanske medie.

Det er Trumps første store vælgermøde siden 2. marts. I løbet af marts lukkede store dele af USA ned for at bremse epidemien.

/ritzau/