Trump og Kim Jong-un skal tidligt op til topmøde

Et topmøde mellem USA's præsident og Nordkoreas leder indledes klokken ni om morgenen i Singapore 12. juni.

Forberedelserne til et historisk topmøde mellem USA's præsident og Nordkoreas leder skrider frem, og mandag oplyser Det Hvide Hus, at mødet mellem Donald Trump og Kim Jong-un den 12. juni i Singapore ventes at begynde klokken ni om morgenen lokal tid.

Meddelelsen om tidspunktet for det første møde mellem de to ledere kommer, tre dage efter at Trump modtog en højtstående delegation fra Nordkorea i præsidentboligen.

Gæsterne overrakte under besøget et brev til værten fra Kim Jong-un. Pressetalsmand i Det Hvide Hus Sarah Sanders afviser at oplyse om indholdet i brevet, men siger, at "vi fornemmer, at tingene fortsætter med at bevæge sig fremad".

- Jeg kan fortælle jer, at præsidenten dagligt bliver briefet af sine nationale sikkerhedsrådgivere om Nordkorea. Og jeg kan også oplyse, at den foreløbige tidsplan for det første møde er den 12. juni klokken ni Singapore-tid, siger hun.

Singapore er seks timer foran Danmark, så når Trump og Kim efter planen sætter sig til forhandlingsbordet, er klokken tre om natten herhjemme.

Hvorvidt der er aftalt flere møder, siger Sarah Sanders ikke noget om.

Mødets hovedtema er Nordkoreas atomvåbenprogram. USA kræver en afvikling af atomprogrammet, før det kan komme på tale at ophæve økonomiske sanktioner mod Nordkorea.

/ritzau/Reuters